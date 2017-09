Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë një tryeze diskutimi me temë “E ardhmja e bisedimeve Kosovë-Serbi” deklaroi se e vetmja zgjidhje e konfliktit është dialogu. Thaçi thekson se në fund të procesit të dialogut vjen pajtimi dhe njohja reciproke. Por, presidenti I Kosovës, I është përgjigjur edhe deklaratave të MInistrit të jashtëm të Serbisë.

Duke folur per demarkacioni me Malin e Zi dhe Formimi i Komunave, kreu i shteti tha se keto procese duhet të përfundojnë sa më parë në përputhje me ligjet e vendit, në mënyrë që të hapet rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Europian.

Gjatë tryezës, Thaçi është shprehur se Forcat e Armatosura do të jetë forcë multientike e ndërtuar sipas standardeve, dhe brenda vitit do ta kenë zyrtarisht status dhe funksion të qartë.