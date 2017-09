Brenda pak javëve, Bashkia e Tiranës do të fillojë në rrugët e kryeqytetit testimet për autobusët 100% elektrikë, fillimisht me një autobus 12 metra të gjatë, që është shpallur autobusi i vitit për 2017. Kryebashkiaku Erion Veliaj deklaroi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, se nëse ky test do të rezultojë i suksesshëm, bashkia do të pilotojë më pas një linjë 100% me autobusë elektrikë.

Gjatë mbledhjes së kësaj të enjteje, u vendos gjithashtu që të gjithë punonjësit e shërbimit zjarrfikës në kryeqytet, do të marrin një pagë shpërblim dhe një pagesë shtesë prej 25% për punën e kryer jashtë orarit zyrtar. Më herët në mbledhje, kryetari i bashkisë tha se puna për ndërtimin e Piramidës do të nisë brenda këtij vit. Sipas tij, Piramida do të kthehet në një qendër të madhe kulturore për Tiranën me fokus për rininë.