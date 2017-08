Rikthehen mbrëmjen e se enjtes ndeshjet eleminatore per kualifikueset e zonës europiane per botërorin Rusi 2018. Ne fushe zbresin 18 skuadra ne 9 ndeshje te vlefshme per grupet A, B dhe H. Padyshim kryendeshja luhet ne grupin A mes Francës dhe Holandës ne “Stade de France”. Skuadra e Deshamp nuk e ka garën me tulipanët, por ndjek ne distance takimin Suedi-Bullgari pasi nordiket janë rivali direkt per vendin e pare ne grup aq me tepër qe takimi i pare ne Holande është fituar nga gjelat 0-1 me gol te Pogba.

Franca është ne vendin e dyte per momentin ne grup per shkak te diferencës se golave, megjithatë shpreson qe me nje fitore sot te rikonfirmoje renditjen. Ndërsa ne krahun e Le Ble jane te gjithë ne bord përveç Dembelese te mos grumbulluar, nervat e Deshamp janë me merkaton dhe sidomos me yllin Mbappe, gjithsesi i ka lojtaret ne bord dhe mund te zgjedhe sidomos ne repartin ofensiv ku ka mundësi te mëdha mes Grizman, Zhiru, Mbappe dhe Lakazet apo te gjithë se bashku.

Ndërsa ne krahun tjetër Dik Advokat nuk ka çfarë humbet, pasi i duhet patjetër fitorja per te synuar minimalisht vendin e dyte dhe e ka ngritur ekipin mbi dyshen e veteraneve Sneijder dhe Roben, por edhe me rikthimin surprize te Robin Van Persit ne kombëtare.

Suedezet janë te qete dhe udhëtojnë ne Bullgari per fitore pse jo dhe minimale, por e rëndësishme është te merren tre piket. Takimi tjetër Luksemburg – Bjellorusi është i pa rëndësishëm.

Ne grupin B duket se janë te zgjidhura situatat te paktën deri ne perballjen direkte mes kryesuesve te Zvicrës me pike te plota 187 dhe ndjekësve portugeze me 15, por deri atëherë ne 10 tetor skuadrat duhet te fitojnë ndeshjet e mbetura. Zvicra ka përballe Andorren dhe nuk ka probleme ne formacion, ashtu si edhe Portugalia qe pret ishujt Faroe dhe do te kërkoje qe te rrisë diferencën e golave nga +19 qe e ka aktualisht.

Hungaria nuk ka shpresa dhe pret formalisht Letoninë. Ne grupin H situata është me e komplikuar per vendin e dyte, ku aktualisht ndodhet Greqia me 12 pike nje me shume se Bosnja e bendit te trete. Ndërkohe qe greket presin Estonine dhe nuk besohet te kenë probleme.

Bosnja do te udhëtoje ne Qipro per te fituar dhe shpresuar te nje mrekulli ne Greqi.

Ndërsa Belgjika e vendit te pare pret Gjibraltarin amator dhe do te shënoje sa me shume qe te shtoje llogarinë e golave ne rast se do t’i duhet ne fund.