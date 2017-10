Mjafton një shikim i shpejtë i videos muzikore të Taylor Swift-it “Look what you made me do”, dhe do të shihni një numër të madh vajzash që ngjajnë me Swift (15 në fakt) të veshura me stile të ndryshme të 27-vjeçares gjatë viteve.

Dhe ndërkohë që krijuesit e videos padyshim përdorën orë të shumta për këtë video, CGI dhe trupi i zbulimit të sozive për të formuar “ushtrinë e Swifts” të Taylor, punësuan sozinë britanike të këngëtares, Laura Cadman për të bërë punën e vështirë, në vend të Taylor Sëift. Shikoni sa shumë ngjajnë!