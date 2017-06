Nje lajm ne kufijtë e te pabesueshmes vjen nga Portugalia, duke trazuar kampin madrilen te Realit. Prestigjiozja “A Bola” u hap sot me titullin bombastik: Kristiano Ronaldo dëshiron te largohet nga Spanja.

Sipas gazetës sportive portugeze, nuk ka dyshime dhe vendimi i është komunikuar edhe presidentit te kampioneve te europes Florentino Prez. Ne harkun kohor te 10 ditëve, këtë here me shume force e vendosmëri, shtypi portugez ve përsëri ne faqe te pare divorcin e mundshëm mes Ronaldo dhe Real.

Por kete here duket me i sigurt se kurrë per shkak te problemeve qe futbollisti ka me autoritetet tatimore spanjolle. Sipas “A Boles”, zemërimi i Kristiano Ronaldo është shume i madh pas akuzave per evazion fiskal per shumen e 14 milionëve eurove, por i mbrojtur me pas nga vete klubi spanjoll ne një deklarate zyrtare.

Gjithësi edhe kjo nuk ka mjaftuar sipas shtypit portugez. “A Bola” këmbëngul per oferta te reja te mundshme nga Manchester United dhe Paris Saint Germain te gatshme per t’i prezantuar, por edhe te nje propozimi te çmendur nga nje skuadër enigme ne nje shifër prej 180 milionë euro, qe tashme ka arritur ne zyrat e Realit te Madridit.

32-vjeçari ndodhet qe nga viti 2009 ne “Santiago Bernabeu” duke u bere edhe lojtari qe ka shënuar me shume gola ne histori me këtë fanelle. Këtë vit ai është kandidati numër nje për Topin e Arte për here te peste, pas fitimin te Uefa Champions League me Real, ku edhe nje here u be protagonist me golat e tij kundër Juventus.