Situata vazhdon të jetë e tensionuar jashtë qendrave të votimit për referendumin e pavarësisë së Katalonjës. Mijëra forca policie dhe qytetarë janë përleshur me njëri- tjetrin në mbrojtje të qendrave dhe kutive të votimit. Votuesit kanë tentuar të hapin me forcë qendrat e votimit, duke thyer dyert, por policia është kundërpërgjigjur me shkop dhe plumba gome.

Të paktën 38 persona raportohet se janë plagosur nga përleshjet, ndërsa qindra të tjerë thuhet se janë arrestuar. Mes të plagosurve mësohet se janë edhe 11 oficerë policie.

Ndërkohë qytetarët katalanas vazhdojnë votimin për pavarësinë mes kaosit që vazhdon të shkaktojë policia spanjolle. Ende nuk ka asnjë shifër të saktë se sa përqind e popullsisë ka votuar, por organizatorët e referendumit parashikojnë një pjesëmarrje të madhe në 42 qarqet e Katalonjës.

Ata gjithashtu u kanë kërkuar votuesve të mbrojnë qendrat dhe të jenë rezistentë ndaj çdo veprimi policor. Mediat raportojnë se oficerët e policisë janë urdhëruar nga qeveria spanjolle të mbyllin qendrat e votimit, si dhe të spastrojnë shkollat e pushtuara nga aktivistë, prindër e fëmijë.

Gjatë natës, mijëra mbështetës të referendumit pushtuan shkollat që do të përdoreshin si qendra votimi për të mbrojtur kutitë. Katalonja, një rajon i përbërë prej 7.5 milionë banorësh, të cilët flasin gjuhën e tyre, kërkon me ngulm pavarësinë nga Spanja, por një gjë e tillë do t’i kushtonte dëme të mëdha Madridit.