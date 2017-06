Kryeministri Edi Rama ka kërkuar votën e vlonjatëve, në mënyrë që me reformat që do vijojnë, do mundësohet rritja ekonomike. Në një takim me pensionistë, ai tha se objektivi i rritjes është 5%.

Por për të arritur këtë objektiv, kryeministri tha se është e nevojshme që PS të jetë e vetme në drejtimin e qeverisë.

Rama theksoi edhe rëndësinë e një administrate të fortë, bazuar në ligj.

Kryeministri iu rikthye rëndësisë së reformës në drejtësi. Ai tha se Asambleja e Gjykatësve ka ankimuar në Gjykatën Kushtetuese ligjin e vettingut.

Në 4 vitet e ardhshme, Rama u shpreh se do ndërtohet Shqipëria anëtare në BE dhe se çdo votë kundër PS do të thotë kthim mbrapa.