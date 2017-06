Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të presidentit të zgjedhur Ilir Meta, të bëra për televizionin grek “Star”. Meta gjatë një interviste tha se Rama ka marrëdhënie të këqija jo vetëm me Greqinë, por me të gjithë. “Shokuese intervista e Metës per televizionin grek”, shkroi Rama në rrjetin social faceboook. Ai ngre pyetjen sesi mundet nje president shqiptar te shaje kryeministrin e vendit si te ishte ekstremist fqinj? Rama e quan këtë një veprim të turpshëm. Në intervistën për “Star” kreu i shtetit theksoi gjithashtu se ishte përpjekur të shmangte konfrontimet, që mund të sillnin një situatë të rëndë në Shqipëri.