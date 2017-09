Kryeministri Edi Rama ka marre pjese ne Forumin Ekonomik te zhvilluar ne France me teme, “nxitja e ekonomive pozitive ne vendet ne zhvillim”. Shefi i qeverise shqiptare ka mbajtur nje fjalim ne kete event te organizuar ne Paris, nen kujdesin e presidentit Manuel Makron. Rama u shpreh se 2017-ta ishte vit zgjedhjesh si ne Shqipëri ashtu edhe ne France dhe se e drejta per te udhëhequr eshte nder privilegjet me te mëdha qe mund t’i besohet dikujt. Përpara te pranishmeve, Rama tha se e nis ditën duke i bere vetes dy pyetje: A jam duke e ndihmuar popullin tim qe te përballoje sfidat dhe a jam duke e ndihmuar popullin tim te jetoje me mire? Me herët, kryeministri ishte i pranishëm ne premierën e filmit “Tranzicion, art dhe pushtet ne Shqiperi” i shfaqur ne Pompidou ne Paris. Kryeministri tha se keto aktivitete promovuese jane nje dëshmi e rëndësishme e miqësisë mes vendeve.