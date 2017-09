Koncertet e shumta gjatë sesonit të verës ja kanë lënë vendin pushimeve me familjen. Shtatori e ka gjetur norën duke pushuar me vogëlushen e saj, Renee dhe Robertin.

Këngëtarja shqiptare ka shkuar në Turqi me familjen e saj dhe besohet se me ta janë dhe Tuna me Patrisin. Një foto me të voglën Renee nuk mund të mungonte nga mami Nora.