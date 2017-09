2 milionë pemë pritet të mbillen nga bashkia e Tiranës, për krijimin e pyllit orbital që pritet të rrethojë kryeqytetin me një brez të gjelbër. Ne kuadër te këtij projekti, këtë të martë u mbollën disa fidanë të rinj në Parkun e Liqenit të Farkës.

Kryebashkiaku Erjon Veliaj u bëri thirrje kompanive e qytetarëve që t’i bashkohen kësaj nisme.

“Të gjithë vullnetarët që janë këtu sot kanë bërë diçka jashtëzakonisht të dobishme dhe kanë vendosur që të mos bëhen pjesë e kategorisë së njerëzve që ankohet, por e atyre që thonë: Unë do të bëj diçka, po ndryshoj këtë realitet sepse mbjellja e pemëve s’mund të jetë monopol as i bashkisë dhe as i një kompanie të caktuar. Unë besoj se siç ka një minorancë të zhurmshme për çdo projekt dhe për çdo ndryshim, ka edhe një shumicë të heshtur që ndoshta nuk bërtet aq shumë, por me punë si mbjelljet e sotme me vullnetarët, tregojnë që raca e mirë, e shëndoshë, me arsye dhe qytetaria në Shqipëri mbetet shumica.”