Kater deputete te dale nga listat e PD-se pritet t’i largohen grupit parlamentar te Partisë Demokratike. Nard Ndoka, Fatmir Mediu, Dashamir Shehi dhe Vangjel Dule kane bere kërkesë per t’u shkëputur nga grupi demokrat. I kontaktuar nga Vizon Plus nismëtari i kesaj lëvizje, deputeti Nard Ndoka konfirmon se te katërt deputetet kane plotësuar nje formular per te qene pjese e nje grupi tjetr parlamentar po opozitar.

Deputeti Ndoka qe u përfshi ne marrëveshjen e Bashes me aleatet, është shprehur i pakënaqur nga politika e Lulzim Bashes dhe marrëveshja me Edi Ramen. Edhe përmes nje shkrimi ne profilin e tij ne Facebook, deputeti Ndoka e ka kritikuar Bashen se po punon per marrëveshjen me Ramen dhe jo per kauzat e vërteta te opozitës. Nard Ndoka fton te tjerë deputete t’i bashkohen nismës se tij