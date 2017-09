Grupet e Autoritetit Rrugor Shqiptar kane dale ne akset kryesore nacionale, me qellim fotografimin e terrenit. Ky proces do t’i paraprije aksionit per heqjen dhe prishjen e objekteve qe janë buze rrugëve kombëtare dhe qe shpesh here kthehen ne burim aksidentesh.

Aksionin e paralajmëroi disa dite me pare Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri, i cili i la 15 dite kohe bizneseve private, qe t’i heqin vete reklamat apo objektet qe kane ndërtuar anes rrugëve. Grupet e Autoritetit Rrugor kane qene kete fundjave ne segmentet Tirane-Lezhë dhe Tirane-Rrogozhine ku kane përmbyllur fotografimin e gjithë objekteve problematike.