Për të dytin vit radhazi, afro 400 të rinj, gjimnazistë e studentë, janë bërë pjesë e nismës së Bashkisë së Tiranës për të ndjekur një ditë nga puna e saj e përditshme. Te rinjtë janë pritur në një takim nga Erion Veliaj, i cili u kërkoi që të shfrytëzojnë mundësinë për t’u njohur me punën që bën çdo drejtori.

“Një nga idetë që na u dha vjet e që do ta fillojmë javën tjetër, është që studentët që vijnë në Tiranë, kanë nevojë për një orientim. Një nga arsyet që javën tjetër do jemi në çdo fakultet, por edhe në Qytetin Studenti, është që për studentët që vijnë për herë të parë në Tiranë, të ketë një sens orientimi. Është një ankth i cili të merr javë, derisa të adoptohesh me jetën në Tiranë. A mund ta bëjmë këtë më të shkurtër? A mund ta bëjmë këtë proces më të lehtë, a mund ta bëjmë integrimin më të kollajtë? Kjo është arsyeja pse po bëjmë javën e orientimit për të gjithë studentët që vijnë për herë të parë në Tiranë.”