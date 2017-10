Nis nga Elbasani aksioni kombëtar per pastrimin dhe çlirimin e ambienteve te zëna te spitaleve.

Ministria e shendetesise Ogerta Manastirlliu pasi ka ndjekur prishjen e ndërtimeve te paligjshme ne territorin e spitalit rajonal te Elbasanit, deklaroi vijimin e tij ne çdo qendër shëndetësore te vendit. Ndërsa lajmëroi fillimin e higjienizimit te ambienteve brenda spitaleve ne 100 ditët e para te qeverise.

Per banoret e Elbasanit qe vazhdojnë te vijnë per diagnostikime ne Tirane, ministria lajmëroi se se shpejti ne spitalin rajonal do te vendoset pajisja e rezonancës magnetike.