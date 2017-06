Shtëpia franceze e modës “Veements” dhe “Levi’s” kanë shpikur modelin më të fundit të xhinseve që do t’ju lënë pa fjalë.

Zinxhiri i xhinseve të e reja provokuese nuk do të jetë më nga para siç jemi mësuar gjithmonë, por nga pas.

Këto xhinse do të dalin në treg vetëm për njerëzit e guximshëm, pasi zinxhiri nga pas do të qendrojë pjesërisht i hapur dhe do të nxjerrë në pah të brendshmet tuaja.

Ide interesante, por kush do të mund t’i veshë?!