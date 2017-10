Ne takimin qe hapi edhe javën e 10 te serisë A Inter fitoi mes dritherimash3-2 ndaj Sampdorias, duke u ngjitur ne vend te pare ne renditjen provizore. Një pjese e pare mjaft e mire per zikalterit ne San Siro duke çuar dy here topin ne rrjete fale rrjetave te Skinar ne minutën e 18 dhe Ikardi ne te 32-en. Me fillimin e pjesës se dyte përsëri argjentinasi ne shenje duke realizuar te tretin. Por pas 60 minutave perfekte ku përveç golave preken edhe shtyllën e traversën, skuadra e Spaletit lëshoi ne loje duke bere qe te përfitonin miqtë. Ne minutën e 64 Kownacki ngushtoi diferencën, ndërsa 5 minuta nga fundi Kualjarela realizoi golin e dyte per Samdorian.

Kualifikim mes drithërimash ne çerekfinalen e Kupës se Ligës per Manchester City. Ne raundin e 1/8 skuadrës se Pep Guardioles ju desh 120 minuta loje dhe penalltitë per te eliminuar skuadrën e kategorisë se dyte Uollverhempton. Ne Etihad Stadium koha e rregullt përfundoi me rrjeta te paprekura e po kështu edhe 30 minutat e shtese nuk prodhuan gola. Nga pika e bardhe me pas me te sakte te ashtuquajturit qytetaret te cilët nuk gabuan me De Brojne, Ture, Sane dhe Aguero ndërsa per ujqerit nuk arritën te realizonin Ndiaje dhe Coady. Me mjaft vështirësi arriti edhe Arsenal te prese nje bilete 2-1 kundër Noruic. Ishin ne fakt kanarinat qe surprizuan jo pak kur ne minutën e 34, Murphy kaloi ne avantazh skuadrën e tij. Por heroi i topçinjve ishte Nketah, i cili u fut si zëvendësues ne 5 minutat e fundit. Fillimisht 18 vjecari shënoi ne minutën e 85 per t’i dhëne fitoren londinezeve ne minutën e 6-te te shteses. Nga ana tjetër, asnjë problem per djajtë e kuq te Manchester United qe fituan ne Suonsi 2-0 fale dopietes te Lingard nga nje gol per çdo pjese.