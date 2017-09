Dikur një fushë e braktisur mbeturinash, sot shkolla e re me emrin e poetit dhe fizikanit “Betim Muço” në Kombinat, është një nga më të mira e Tiranës. Kryebashkiaku vlerësoi punën për lirimin e territorit të zaptuar dhe ndërtimin në kohë rekord të këtij institucioni arsimor, i cili zgjidh përfundimisht problemin e mësimit me dy turne.

“Jam shumë i lumtur që më në fund ky projekt u bë realitet. Kemi një mundësi fantastike që ta nderojmë Betimin, jo me fjalime, jo me patetizma, jo me pllakata, por me një institucion, i cili me gjasë do të frymëzojë nesër djem dhe vajza të shkëlqyer, që do të rriten me dashuri në një ambient të ngrohtë, nga mësues që do të investojnë shpirtin, zemrën, dijet e tyre për ta. Mënyrën se si arsimojmë fëmijët tanë e kemi vetë në dorë, si të respektojmë hapësirën publike apo njëri-tjetrin në komunitet. Kemi një shans ideal që në këtë shkollë, në këtë hapësirë, të rrisim Tiranën e një gjenerate tjetër, që i respektojnë këto kode. Jam shpresëplotë që kjo mund të bëhet dhe ky është një shans që na i jep kjo shkollë”