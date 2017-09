Gjermania mund te kishte lënë piket e para ne këto eliminatore ne grupin C, por ne fund është larguar nga Çekia me trepikëshin ne bagazhe dhe nese çdo gjë ecën sipas parashikimeve ne 4 shtator kundër Norvegjisë ne rast fitoreje ne shtëpi kualifikohet per Rusi 2018. Ne takimin e Prages, gjermanet kaluan ne avantazh qe ne minutën e 4 me ane te Verner, por nuk shënuan me duke i ulur disa marshe makinerisë se tyre, dhe po nuk shënove do e pësosh thotë rregulli i pashkruar i futbollit.

Ne minutën e 78 Vladimir Darida shënon nje supergol dhe barazon shifrat. Por gjermanet rikthehen dhe fitojnë me nje gol te Mats Humels pas nje krosimi perfekt te Toni Kros. Tashme me 21 pike ne 7 ndeshje ndjekësja e vetme eshte Irlanda e Veriut qe pas fitores 3-0 ne San Marino u ngjit ne kuotën 16 pike. Dy here Magenis dhe nje penallti e Davies i dhanë fitoren te gjelbërve. Ne ndeshjen tjetër, Norvegjia mundi 2-0 Azerbajxhanin, por nuk ka asnje mundësi kualifikimi.

Ne grupin E, Danimarka ka shkatërruar 4-0 Poloninë por pak pune i ka bere sepse Mali i Zi mundi ne transferte Kazakistanin 3-0 dhe qëndron i dyti me pike te barabarta me nordiket qe kane nje golaverazh me inferior. Gjithsesi pas fitores disa ore me pare ne Astana me gola te Vesovic Beqiraj dhe Simic te ballkanasve per nordiket ishte e qarte se vetem nje trepikësh bente pune ne shtëpi ndaj kryesuesve te grupit Polonisë.

Delaney ne minutën e 16 e kërkoi dhe e gjeti golin pas nje goditjeje kendi qe e kishte marre po vete ndersa ne minuten e 42 Kornelius dyfishoi shifrat. Ne pjesen e dyte Nikolai Jorgensen ka trefishuar shifrat dhe ne fund Eriksen ka kurorëzuar me nje gol personal nje ndeshje ku i përgatiti vete te gjithe golat dhe shenoi te katërtin.

Ne ndeshjen tjetër Rumania ka mundur 1-0 Armeninë, por treni per ne botëror ka ikur. Polonia ka 16 pike ndërsa Mali i Zi dhe Danimarka nga 13 ndërsa Rumania 9. Ne grupin F, Malta i ka rezistuar vetëm 45 minuta Anglisë dhe ne fund tre luanët kane shënuar 4 gola pa pësuar asnje dhe jane ngjitur ne kuotën 17 pike. Harri Kejn ne te 53 pas nje pasimi te zgjuar te Delle Alit zhbllokon shifrat.

Me pas eshte radha e Rian Bertrand qe me nje gjuajtje nga shume larg dyfishon shifrat. Ne kohen shtese edhe dy goditje te tjera me Uellbek dhe Kejn kane çuar shifrat ne 0-4. Anglia ndiqet hap pas hapi nga Sllovakia me dy pike me pak qe mundi Sllovenine minimalisht me nje gol te Nemec. Skocia fitoi ne lituani 0-3 dhe ndan vendin e trete dhe te katërt me sllovenet me nga 11 pike.