Dashuria ka përshkrime të ndryshme. Disa besojnë te ajo, e disa të tjerë jo. Nëse besoni se ekziston dashuria, ja disa arsye sipas psikologëve që dikush bie në dashuri me ju. Lind pyetja: Pse më zgjodhe mua? Ja përgjigjet:

1. Nëse kujdeseni për mjedisin

Një studim i fundit ka dalë në përfudimin se çiftet që e duan mjedisin, kanë më shumë mundësi për të qëndruar së bashku. Fakti se e duan natyrën dhe nuk duan të abuzojnë me të, i bën edhe mirë si njerëz. Nesë jeni person i tillë, ka mundësi që të bjerë në dashuri me ju.

2. Nëse mundohesh shumë për të pasur diçka

Një person që tregon ambicie për të arritur diçka ka gjithmonë mundësi për të qenë në listën e atyre që preferohen më shumë. Kjo tregon pjesë të karakterit, që në shumicën e rasteve admirohet nga të tjerët.

3. Nëse shprehni lumturi

Sipas një studimi të vitit 2011, meshkujt tërhiqeshin nga femrat të cilat edhe në foto tregonin mirësi dhe buzëqeshnin. Ndërsa e kundërta ka ndodhur me femrat, të cilat nuk tërhiqeshin shumë nga meshkujt që shfaqnin fytyrë të qeshur.

4. Nëse ke ngjashmëri me ish-partnerin

Meshkujt dhe fermat, bazuar në një sondazh në lidhje me këtë gjë, tërhiqeshin nga personat të cilët ngjanin nga pamja e jashtme me ishin e tyre. Femrat e kanë më të theksuar këtë gjë, ndërsa meshkujt më pak.

5. Nëse shiheni në sy për 2 minuta

Universiti i Massachusetts nga psikologu Joan Kellerman pasi e bëri këtë eksperiment me 100 persona, doli në përfundimin se mjaftojnë 2 minuta shikim i pandërprerë për të rënë në dashuri. Sytë, sipas tij janë arma më e bukur për të depërtuar në shpirtin e dikujt.

6. Nëse aroma juaj është e duhura

Secili ka aromën e tij personale, por varet edhe nga parfumet apo solucionet që vendos në trup. Sipas ekspertëve, një çift tërhiqet në mënyrën e tij nga aroma, sepse çdo gjë është sipas preferencave personale. Femrat tërhiqen më shumë nga meshkujt që kanë aromë e cila ndihet më shumë, ndërsa meshkujt preferojnë femrat me aromë më të ëmbël dhe të lehtë./ Living