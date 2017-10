Ndryshimi i skuadrës dhe besimi i Panucit duket se e kane rilindur Eros Grezden ne kete fillim sezoni. Futbollisti i kombëtares vazhdon te lere shenje ne çdo ndeshje ndërsa gjeti nje tjeter gol per skuadrën e tij ne kete fund jave. Ne javen e 13 Osijek fitoi ne ne stadiumin Rujevica 2-1 përballe kampioneve ne fuqi te Rijekes.

Pas nje pjese te pare pa gola, ishin vendasit qe zhbllokuan shifrat me Gavrincic ne minutën e 55. Por 7 minuta me vone gjakovari mori nje top ne zone dhe pasi gjeti hapësirën e duhur e çoi topin ne te majte te portës aty ku gardiani i Rijekes e kishte te pamundur. Nje gol fantastik qe i dha zemër miqve, te cilet ne minutën e 79 gjeten përsëri rrjeten kete here me Bockaj. Per 22 vjecarin ky ishte goli i trete kete sezon me fanellën e Osijekut ne kampionat.

Por tashme ai quhet vrasësi i ekipeve te mëdha, pasi eshte interesant fakti qe i ka shënuar si Rijekues ashtu dhe Dinamos se Zagrebit dhe Hajdukut te Splitit. Eros Grezda u ble ne merkaton e veres nga Lokomotiva e Zagrebit per nje shume prej 600 mije euro, por forma e mire qe po tregon si me Osijek ashtu dhe me kombëtaren ka bere qe shume skuadra evropiane te shfaqin interes për futbollistin. Mes ketyre eshte dhe Lacio e Igli Tares qe po vëzhgon prej kohesh lojtarin.