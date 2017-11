3 skuadra Paris Sg, Bajern dhe Manchester United prenë biletën per ne turin tjetër, dy jave nga përfundimi i fazës ne grupeve edhe pse mbrëmja e Uefa Champions League pati nje protagonist Romen rezultatin befasues qe arriti.

Ne Olimpiko, skuadra e kryeqytetit Italian shpartalloi Chelsean e Antonio Konte 3-0, duke marre kryesimin e grupit C. Italianet e nisen ne mënyrën me te mire takimin qe ne minutën e pare El Sharaway kaloi ne avantazh skuadrën e tij. Edhe pse blute u kundërpërgjigjen, fati i buzëqeshi perseri vendasve qe ne minutën e 36 El Sharawy shfrytëzoi mjaft mire nje gabim ne mbrojtje te kundërshtarit, duke dyfishuar rezultatin.

Me fillimin e pjesës se dyte ne nje mbrëmje makthi per londinezet, Roma shënoi edhe golin e trete me Perotin duke vulosur shifrat 3-0. Ne takimin tjeter te ketij grupi Qarabag shokoi vendasit e Atletikos duke i marre nje pike ndërkohe qe zbehen shpresat per skuadrën e Simeones per kualifikimin.

Azeret gjeten te paret rrjeten ne minutën e 40 me Michel ndërsa madrilenet u kundërpërgjigjen me fillimin e pjesës se dyte me Tomas Partey. 1 pike e vlefshme per Juventus edhe pse me vështirësi ne Hoze Alvelade ndaj Sporting ne sfidën e grupit D. Portugezet kaluan ne avantazh ne pjesën e pare me Bruno Cezar, por nuk arritën te administronin rezultatin qe u barazua nga Higuain 11 minuta nga fundi.

Nga ana tjetër, kryesuesja e këtij grupi Barcelona e mbylli me rrjeta te paprekura sfidën me Olimpiakos ne Karaiskaqi. Paris SG arriti fitoren e katërt radhazi, kete here 5-0 ndaj Anderlehet ne grupin B fale rrjetave te Verati, Neymar dhe tripletes se mbrojtësit Kurzawa. Prapa krahëve te tyre Bajerni i Mynihut qe fitoi 2-1 ne Gllazgou ndaj Selltik. Bavarezet e mbyllen pjesën e pare ne avantazh fale golit te Koman, barazimi provizor erdhi nga Mcgregor, por tre minuta me vone, ne te 77-en havi Martinez i dha tre piket skuadrës se Jup Hajnkes.

Fitorja e radhës dhe per liderin e grupit A, Manchester United qe ne Old Traford mundi 2-0 Benfiken. Kthim pas per Bazel te Taulant Xhakes qe nuk arriti te mbylle kualifikimin teksa u mund ne shtëpi 1-2 me CSKA e Moskës. Edhe pse shënuan te paret me Zufin, zviceranet pësuan dy gola ne pjesen e dyte nga Xagoev dhe Vernblum.