Shqipëria dhe Kosova diskutojnë per zgjerimin e tregut te mediave audiovizive mes dy vendeve. Kryetari i AMA-s Gentian Sala dhe homologu i tij Adnan Merovci, zhvilluan nje takim për përfshirjen e kanaleve te Shqipërisë ne platformat qe operojnë ne Kosove dhe anasjelltas.

Gjate bisedës mes tyre, u trajtuan edhe shqetësimet ne lidhje me respektimin e te drejtave te transmetimit. Krerët e dy autoriteteve deklaruan se do te bashkëpunojnë per zbatimin e praktikave me te mira audiovizive bazuar ne standardet perëndimore.