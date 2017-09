Nuk pushon se dhuruari surpriza edicioni i këtij viti ne US Open. Finalja e femrave do te jete mes Sloane Stephens dhe Madison Keys me yllin e tenisit te femrave Venus Uilams, e cila u detyra te largohej ne gjysmëfinale. Uilams nuk arriti te rrëmbente finalen e 5 ne karriere ne Us Open teksa u mund ne gjysmëfinale nga numri 83 ne klasifikimin botëror Sloane Stephens 6-1 0-6 dhe 7-5.

Nje sukses i vërtete dhe i jashtëzakonshëm per Stefens, e cila vetëm pak muaj me pare e detyrua te ecte me paterica pas nje dëmtimi te rende ne këmbë. Sfida ishte deçisive vetëm ne stetin e trete ku Steffens vetëm dy pike larg eliminimit arriti te rikuperonte, duke arritur finale e pare ne karrierën e saj ne nje turne graqnd slemi.

Ajo do te perballet me patrioten e saj Madison Keys qe ne gjysmëfinalen tjeter mundi ne 66 minuta Coco Vandewege 2-0. Nje përballje qe foli per 22-vjeçaren qe nga fillimi deri ne fund duke arritur edhe ajo per here te pare ne nje finale te turneut amerikan