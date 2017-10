Atletiko e Madridit nuk shkoi me shume se barazimi ne takimin e pare te vlefshme per raundin e 1/16-ve te Kupës se Mbretit ne Spanje. Ne Manuel Martinez Valero ne sfiden e transmetuar drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht ne Tring, Los Colchoneros barazuan 1-1 me vendasit e Elche, nje rezultat qe ne fakt u jep shpresa te mëdha per kualifikimin ne ndeshjen e kthimit. Ishte skuadra e Diego Simeones qe gjeti e para rrjetën, kur ne minutën e 17 Tomas Partey kaloi ne avantazh skuadrën e tij.

Por pjesa e dyte ishte me e mire per vendasit te cilët ne minutën e 52 kthyen gjithçka ne baraspeshe, kur Lolo Pla ktheu ne gol nje penallti te marre po nga ai. Barazim 1-1 edhe ne sfidën tjetër te transmetuar ne Tring mes Formentera dhe Atletik Bilbao. Pas nje pjese te pare me rrjeta te paprekura, ishte skuadra e kategorisë se trete qe gjeti avantazhin kur ne minutën e 60 Fernando Linjan mposhti portierin kundërshtar.

Gjithsesi avantazhi i vendasve zgjati shume pak kur tre minuta me vone Raul Garcia barazoi per basket. Ne sfidat e tjera Ponferedina mundi me rezultat surprize 1-0 Vijareal, ndërsa Leganjes dhe Celta Vigo fituan ne fushat e Valladolid dhe Eibar me te njëjtin rezultat 2-1. Sot ne orën 21-30 radha i takon Realit te Madridit qe sfidon Fuenlabrada ne fushën e këtij te fundit, nje ndeshje qe do te transmetohet drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht ne platformën Tring.