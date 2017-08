Policia e shtetit së bashku me kompaninë austriake që ka në pronësi Hidrocentralin e Ashtës në Shkodër, ka inskenuar një ngjarje terrori të ndodhur në kuadër të masave të sigurisë. Këto që po shihni janë pamjet ku pasi njoftohet për një vendosje zjarri nga terroristët, zjarrfikësit mbërrijnë menjëherë bashkë me forcat e policisë. Në fund, inskenimi mbyllet me një vendosje eksplozivi afër hidrocentraleve dhe arrihet që terroristët të arrestohen, por edhe eksplozivi të çaktivizohet. Drejtori i policisë vendore të Shkodrës, Gjovalin Loka, tha se ky mësim tregues do t’i vlejë të gjitha strukturave të përfshirë në këtë inskenim, në kuadër të masave të sigurisë që ndërmerren në të tilla raste. Demonstrimi ka përfshirë policinë e shtetit, FNSH, zjarrfikësit si dhe urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës.