Shkarkohet drejtori i përgjithshëm i Agjencisë per Mbrojtjen e Konsumatorëve.

Nje nga institucionet me te rëndësishme per sigurinë ushqimore ne vend, tashme do te drejtohet nga Agim Ismaili, ish -nëndrejtor i Parandalimit dhe Pastrimit te Parave.

Ne mandatin e pare te qeverise Rama, por dhe me herët, AKU-ja iu eshte dhënë aleateve. Se fundmi ajo drejtohej nga nje përfaqësues i partisë çame, Dritan Sejko.