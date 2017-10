Gjatë një interviste të dhënë kohë më parë, Rita Ora u habit dy herë nga bashkëbiseduesi i saj. Në një video të postuar në YouTube gazetari i thotë Rita Orës që edhe ai është shqiptar. Këngëtarja është mosbesuese duke e nxitur atë që t’i tregojë shqiponjën dykrenare të bërë tatuazh në kraharor.

Rita sërish nuk beson dhe i thotë se mund të jetë një tatuazh i përkohshëm që e ka bërë para se ta intervistonte, por gazetari i shpjegon se familja e tij është me origjinë nga Korça. “Prandaj besoj që ne të dy duhet të martohemi që të lumturojmë dy familjet tona shqiptare”, i thotë ai me shaka.

“Po! Besoj se kur martohesh me bashkëkombasit është 10 herë më mirë se me një të huaj”, ja kthen Rita. Me kë shqiptar të famshëm do të shkonte Rita?