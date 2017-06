ERTV Live 😀: Korçë, me mësueset në pension për sa shumë kemi bërë në këto 44 muaj për arsimin, pagat e pensionet dhe sa shumë më shumë do të bëjmë në 4 vitet që vijnëNë këtë pjesë të parë, me reformën në arsimin parauniversitar bëmë të mundur që Shqipëria të përmirësojë pozicionin e saj me plot 21 vende në renditjen ndërkombëtare PISA 2015. Shpëtuam nxënësit nga 600 tekste me gabime të rënda dhe nga 4000 mësues pa arsimin përkatës; Sot, rekrutimi i mësuesve bëhet mbi bazë merite dhe fëmijët tanë mësojnë me tekstet prestigjoze të "Oxford", "Pearson" dhe "Cambridge", njësoj si çdo nxënës në BE. Rritëm pagat e mësuesve deri në 36% ndërsa pensionet deri në 40%Siç luftuam dhe fituam për Vetingun, do të luftojmë e fitojmë për të rritur ekonominë dhe punësimin si asnjëherë më parë. Kemi bërë shumë. Më shumë akoma mbetet për të bërë. Po ka edhe shumë për të humbur, nëse #PartiaSocialiste 🌹 nuk mban, pa të tjerë në prehër, timonin e reformave. Për #ShqipërinëQëDuam 🇦🇱 🇪🇺me #Shtet 💪 #Punë 👍 #Mirëqenie 😀

