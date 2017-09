Dallga e paqes na ka kapluar dhe neve sot pasi pamë foton e postuar nga Britney në Instagram ku ka dale me Mariah Carey. Dy superyjet sapo i dhanë harmoni university, duke na bekuar me një foto të rrallë te te dyjave bashkë duke bekuar dhe njëra-tjetrën me prezencën e tyre.

Sipas shkrimit që Britney bëri poshtë fotos, ato të dyja janë takuar rastësisht në një mbrëmje. Ato duken mjaft mirë në shoqërinë e njëra-tjetrës dhe i dhanë fansave një goxha surprizë.