Idhulli i viteve ’90-të është vënë në qendër të vëmendjes dhe masakruar me komente nga fansat për shkak të abuzimit me photoshopin. Editimi i tepërt me photoshop i Mariah-s në kopertinën e revistës ”Paper” nuk është pritur mirë nga fansat pasi këngëtarja duket shumë më e dobët.

“Ky duket që është photoshop. Më vjen keq për ty. Duhet ta pranosh trupin ashtu siç e ke”,- komenton nje fans. Nga ana tjetër shumë të tjerë janë revoltuar duke e quajtur shembull të keq për të rinjtë.