Khloe Kardashian dhe Tristan Thompson kanë nisur të takohen së bashku që në korrik të 2016. Kjo është si një përjetësi në terma Hollyëood-ian! Madje së fundmi po përflitet se Khloe është gati të hedh hapin e rradhës të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre, martesën dhe gjithçka që Tristan duhet të bëjë, është të pyes.

Khloe dhe Tristan nuk mund të qëndrojnë gjatë larg njëri-tjetrit e prandaj ajo shkoi ta vizitonte atë në Cleveland, këtë fundjavë. Kur do ta bëjnë ata lidhjen e tyre zyrtare?

Epo Khloe është e gatshme ti thotë po një propozimi për martesë, sapo ai të jetë i guximshëm për ta pyetur, sikurse thotë një burim i afërt. Duke marrë parasysh se ata kanë udhëtuar rreth gjithë botës, në pushime luksoze së bashku, ajo ka qenë e pranishme gjatë ndeshjeve të tij, dhe ai ka filluar të shfaqet tek “Keeping Up With the Kardashian’s”, e gjithë kjo dëshirë është disi e kuptueshme!

Se kur do të vijë ekzaktesisht ky moment i rëndësishëm, informatori zbulon se Khloe e pret këtë në muajt në vazhdim.