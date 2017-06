Kosovaret do te votojnë ne zgjedhjet lokale më 22 tetor. Presidenti i Hashim Thaçi ka dekretuar kete date, pas takimit qe zhvilloi me përfaqësues të partive politike. KQZ ka njoftuar se është e gatshme të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për mbajtjen e një procesi zgjedhor në përputhje me legjislacionin në fuqi. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Më 11 qershor, u zhvilluan zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ndërsa partitë politike janë ende në konsultime për formimin e qeverise.