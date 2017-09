Mungesa e bisedimeve zyrtare diplomatike mes Koresë së Veriut dhe SHBA ka rritur mundësinë për keqkuptime. Mes thirrjeve publike dhe kërcënimeve per asgjësim, zyrtarët e regjimit koreano verior kanë shtuar përpjekjet per të krijuar kontakte me analistët republikanë, me synim për të kuptuar më mirë mesazhet e përziera që vijnë nga administrata Trump.

Koreja e Veriut vazhdimisht ka treguar se nuk është e gatshme të angazhohet në negociata të drejtpërdrejta për programin e saj bërthamor në zhvillim të shpejtë, pavarësisht retorikës së zjarrtë të Trump dhe sanksioneve të vendosura. Mundësitë për negociata zyrtare sipas ekspertëve janë shumë të pakta.