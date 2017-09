Presidenti Meta reagon pas vrasjes tronditëse te gjyqtares Fildes Hafizi. Ne cilësinë e kryetarit te Këshillit te Larte te Drejtësisë, Meta urdhëroi nisjen e verifikimit te vendimit te Gjykatës se Kavajës te datës 28 prill 2016, ndaj Fadil Kasemit. Me kete vendim, ai u denua me 3 vjet burg, per tentativën e vrasjes ndaj bashkëshortes se tij ne plazhin e Golemit.

Presidenti kërkon gjithashtu qe në mbledhjen e pare te KLD, te kete nje raport mbi procedurat që duhet të ndiqen nga Gjykatat, në çështjet e lëshimit të urdhrave të mbrojtjes, për viktimat e dhunës në familje. Nisma e trete e Metes ka te beje me rishikimin e te drejtës per falje. Kreu i shtetit thotë se gjate mandatit te tij, ai nuk do te fale asnje njeri qe akuzohet per dhune ne familje. Me tej, presidenti i ben apel Ministrisë së Drejtësisë si nismëtare për projektligjet për dhënie amnistie, që në asnjë rast në këto drafte, të mos përfshihen si subjekte përfituese të tyre, të dënuarit të cilët kanë kryer vepra penale në marrëdhëniet familjare.