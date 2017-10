Ai është 33 vjeçar tashme, por kjo nuk e ka ndaluar te surprizoje pa fund ketë sezon. Hamdi Salihi shënoi plot 4 gola ne nje ndeshje te vetme, duke i dhëne mundësi skuadrës se tij jo vetëm te fitoje, por edhe te ngjitet ne krye te klasifikimit ne kategorinë e dyte austriake.

Viener Nojshtad mundi 4-2 Kafenberg ne javën e 15-te, ndërsa shkodran gjeti katër here rrugën e rrjetës nga te cilat dy penallti, te cilat i mori po vete ai. Fillimisht sulmuesi shqiptar kaloi ne avantazh qe ne minutën e 10 vendasit nga pika e bardhe, por rezultati u barazua 5 minuta me vone. Ne minutën e 20, Viener Nojshtad kaloi përsëri ne epërsi me protagonist përsëri Salihin.

Ne te 29 miqtë shkaktuan përsëri penallti ne zone pas nje ndërhyrje te ashpër ndaj futbollistit shqiptar, ndërsa shkodrani gjakftohte nga pika e bardhe mposhti portierin kundërshtar. Skuadra e Kanfenberg ngushtoi diferencën e golave me fillimin e pjesës se dyte, ndërsa ne te 56 pas nje krosimi te Stefel, Hamdi Salihi ketë here me koke sigloi rezultatin përfundimtar 4-2.

Kjo ishte hera e dyte ne karriere per Salihin qe shënonte 4 gola ne nje ndeshje qe nga koha kur luante po ne Austri, por ne kategorinë e pare me Rapidin e Vjenës. Fitorja ndaj Kanfemberg nuk ishte thjesht nje sukses per Viener Nojshtad qe ndan vendin e pare me Ried, por e ngjiti futbollistin shqiptar ne krye te golashënuesve me 13 gola.

Por fundjava kishte vend edhe per nje tjetër veteran aktualisht futbollist i kombëtares shqiptare. Pas rilindjes me kuqezinjtë Migjen Basha ka bere edhe bomberin te Bari, duke shënuar per here te pare ne karriere dopiete. Ne javën e 10 te serisë B italiane, Bari mundi Citadelën 4-2, duke u ngjitur ne vend te trete me 16 pike, nje pike larg kryesuesve te Empolit.

Ne San Nikola, te zotet e shtëpisë e nisen mjaft keq takimin kur e panë veten ne disavantazh qe ne minutën e 2-te. Por ne nje goditje nga këndi, kapiteni shqiptar u ngrit me lart se futbollistet kundërshtar, duke çuar topin ne rrjete me nje gjuajtje te bukur me koke. Pjesa e dyte me e mire per vendasit te cilët shënuan dy here me Improta dhe Galano përpara se ne minutën e 77, 30-vjecari nga Suhareka pas nje kombinimi me Cise e çoi topin aty ku portieri Alfonso nuk mund te bente dot asgjë. Interesant është fakti se Migjen Basha nuk shënonte dy gola qe nga sezoni 2011-12 kur militonte ne radhët e Torinos.