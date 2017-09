Kriza energjetike që erdhi si rezultat i thatësirës së pazakontë, konsiderohet e tejkaluar. Për Ministrin e Energjisë, Damian Gjiknuri, kriza u përballua 90% me të ardhurat e kompanisë dhe me një mbështetjet minimale buxhetore.

“Suksesi i reformës në energji u provua, me këtë test që kaloi sistemi, përballoi importe deri në 90 milion euro pa shkundur financat e shtetit. Të mos harrojmë se dikur, kur kishte krizë energjitike e thatësirë, financat e shtetit shkundeshin dhe pengohej çdo lloj investimi tjetër. Përkundrazi, OSHEE ka qenë në gjendje ti përballojë këto me të ardhurat e veta, me një mbështetje minimale e të programuar nga Buxheti i Shtetit”.