Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu u ndal në fshatin Ahmetaq pranë Vorës. Banorëve dhe simpatizantëve, Mediu u tha se opozita do të realizojë çdo premtim.

Kandidati i opozitës në Durrës, Agron Duka, ishte me votuesit në Sektorin Rinia ku u njoh me problematikat e kësaj zone. Ai denoncoi shitblerjen e votës.

Nga Korça, ku u takua me banorë të zonës, kryetari i FRD-së Bamir Topi u ndal tek koalicionet. Topi tha se sfida për FRD është të konkurrojë me forcat e veta, jo me forcën e parasë.

Topi tha se reforma në drejtësi, zgjedhjet e lira e të ndershme dhe zgjidhja e çështjes se pronave jane kushte per integrimin ne europe.