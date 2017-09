“Nëse Shqipëria vijon me zbatimin e reformave atëherë do të ketë çelje të negociatave në muajin mars të vitit 2018”. – Kështu është shprehur, Raporteri për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Flekenstein, në një konferencë për mediat. Fleckenstein deklaroi se përgjegjësia për vendimin e hapjes së bisedimeve është e Këshillit Evropian, i cili ve vulën finale.

“Përgjegjësia e vendimit për çeljen e negociatave është e Këshillit dhe jo e PE. Por dëshiroj t’ju konfirmoj që ne në PE do të vazhdojmë të punojmë dhe inkurajojmë të gjithë aktorët, qofshin këto Komisioni apo Këshilli në BE, në mënyrë që negociatat me Shqipërinë gjysmën e parë të vitit të vjen. Kjo do të thotë që nëse Shqipëria vazhdon në rrugën e reformave, vendimi do të mund të merret në mars, ndërkohë që çdo gjë konkrete të fillojë në qershor. Shqipëria do të vazhdojë të punojë shumë, ashtu siç ka bërë deri më tani, që të çelen negociatat e më pas të diskutojmë për çështje të tjera, deri në momentin kur Shqipëria të bëhet shtet anëtar i BE”