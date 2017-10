Ish-fushës së Aviacionit në njësinë 7 i është shtuar një mjeti i ri fluturues. Behet fjale per nje vepër arti. Krahas investimeve në infrastrukturën urbane që kanë prekur zonën në dy vitet e fundit, kryetari Veliaj inauguroi edhe vendosjen e instalacionit “Ëndrra Fëmijërie”, e paraqitur në formën e një avioni.

“Dua t’i falënderoj me gjithë zemër për kontributin fantastik të gjithë ata që kanë dhënë një dorë, që kanë sponsorizuar realizimin e veprës. Për ne që jemi rritur në Tiranë dhe kemi pasur një fëmijëri modeste, lojërat me aeroplan dhe sajesat me letër, ishin një mënyrë për të kaluar një fëmijëri të bukur. Vërtet kemi pasur kushte më modeste, ndoshta kemi qenë më të lumtur se kemi pasur një komunitet më të fortë. Ndaj besoj se ky instalacion evokon komunitetin e fortë që kemi këtu tek ish Fusha e Aviacionit. Sigurisht, është një kujtesë e historisë në një kohë që Shqipëria ishte mbushur me tanke dhe avionë për t’u mbrojtur nga armiq imagjinarë që nuk erdhën kurrë dhe për një zonë që është fusha e aviacionit.”