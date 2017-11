Mbrëmja e dyte e javës se trete te fazës ne grupe te Uefa Champions League rezervon te tjera sfida gjigandesh, ndërsa 4 ekipe kërkojnë te mbyllin çështjen kualifikim dy jave nga fundi i këtij turi. Ne sfidën qe do te transmetohet drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht ne Vizion Plus ne San Paolo, Napoli i Elseid Hysaj sfidon kryesuesit e grupit F Manchester City. Italianet vine ne kete ndeshje me te vetmin objektiv, kualifikimin per te mbajtur gjalle shpresat per kualifikimin.

Per Sarrin, citizens kane skuadrën me te mire ne europe, por nuk jane te pathyeshëm. Nga ana tjetër, Pep Guardiola ka deklaruar se ne San Paolo do te jete prova e se vërtetës per te kuptuar cfare skuadre jemi. Per italianet kthehen titullarë Hysaj dhe Kulibali, ndërsa ne mesfushe Xhorxhinjo dhe Alan kane fituar balotazhin me Diawara dhe Zielinski. Ne kampin kundërshtar, Guardiola do ti besoje ne sulm Sane dhe Aguero, ndërsa te dëmtuar vazhdojnë te jene Kompany dhe Mandy.

Ne sfiden tjeter te ketij grupi, Shaktar Donjeck përballet me Fejenord. Nje tjetër sfide interesante është ajo e grupit H mes dy kryesuesve me pike te barabarta 7, Totenhem dhe Real. Te dy ekipet ne rast fitoreje kualifikohen me tej. Kovacic, Gareth Bale, Dani Karvahal, Kejlor Navas dhe Varane jane dëmtimet e madrileneve, ndërsa mungesa e vetme per londinezet është Vanijama.

Takimi tjetër i ketij grupi është ai mes Borusia Dortmund dhe Apoel. Ne takimet e tjera Liverpul ka mundësinë e shkëputjes ne grupin E, teksa pret ne Anfield Roud mariborin e vendit te fundit. Beteje e forte pritet ne Ramon Sancez Pizuan mes Seviljes dhe Spartakut te Moskës. Ne grupin e fundit atë G, ne Do Dragao sfidojnë njeri tjetrin dy skuadrat qe kërkojnë vendin e dyte Porto dhe Leipzig.

Transmetimet ne platformën Tring nisin me betejën e Stambollit ne orën 18, mes kryesuesve te Beshiktash dhe skuadrës se principatës Monako.