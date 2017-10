Uefa Champions League starton sonte ne mbrëmje me javën e katërt te fazës ne grupe, ndërsa 7 skuadra kane mundësinë e kualifikimit dy jave nga përfundimi i këtij turi ne rast fitoreje, por edhe rezultati negativ te skuadrave rivale ne grupe. Pa dyshim supersfida e mbrëmjes se sotme është ajo ne Olimpiko me Romes dhe Chelsea, ndeshje e vlefshme per grupin C.

Italianet ndodhen ne vendin e dyte me 5 pike, dy me pak se blutë e vendit te pare. Nje ndeshje aspak e lehte per skuadrën e Antonio Kontes, duke pare se cfare beri Roma ne Stamford Brixh. Për te zotet e shtëpisë preferohet De Rosi ne vend te Gonalons, ndërsa ne sulm El Sharawy preferohet se bashku me Peroti ne krah te Xhekos me Defrel ne pankine.

Ndërkohe londinezet me skemën 3-5-2 ku Zapakosta ulet ne stol, ndërsa qe nga minuta e pare do te jete nje ish rudiger. Ne mesfushe hapesire per Drinkwater, ndërsa Kante edhe pse është rikuperuar do ta nisi kete mbrëmje nga stoli i rezervave. Dyshja e sulmit është Hazard Morata.

Ne sfidën tjeter te ketij grupi Atletiko e Madridit sfidon Qarabag Agdam. Nje tjeter sfide delikate eshte ajo ne Hoze Alvelade mes Sportingut dhe Juventus. Zonja e vjeter ka mundësinë e kualifikimit ne rast se do te arrije te fitoje ne fushën e vështire te luanëve. Zhorzh Zhesus po provon me te gjitha mënyrat te rikuperoje Uiliam Karvaljo, ndërsa te pamundur jane Picini dhe Metju.

Ne vend te tyre Ristovski dhe Andre Pinto. Edhe nje here tjeter trajneri ka preferuar te ul ne stol Dumbia. Ne kampin kundërshtar, Sturaro ka fituar sfidën me De Sciglio me te vetmin ndryshim ne formacionin tip te Alegrit. Nje tjeter skuadër qe mund te prese biletën per ne fazën tjeter ne rast fitoreje është Barcelona qe luan ne Karaiskaqi ndaj Olimpiakos.

Ne grupin A kryesuesit e Manchester United mund te mbyllin gjithçka ne rast fitoreje kundër Benfikes e po kështu Basel i Taulant Xhakes kundër Cska Moske. E njëjta situate edhe ne grupin B. Lideri i Paris SG pret ne shtëpi ne nje ndeshje te lehte ne letër Anderlehti, ndërsa vendi i dyte Bajern udhëton ne Skoci ne perballjen me vendasit e Celltik.