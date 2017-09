Java e dyte e fazës ne grupe te Uefa Champions League starton sonte ne mbrëmje ne platformën Tring me nje përballje sa te forte ashtu dhe emocionuese. Ne Dortmund Borusia vendase ne nje forme te jashtëzakonshme, duke kryesuar edhe bundesligen sfidon kampionet ne fuqi te europes Realin e Madridit, ndeshje e vlefshme per grupin H.

Gjermanet vine ne kete perballje nga nje humbje ne Londër, ndërsa sfida e sotme është decisive per te ardhmen ne turneun prestigjioz te europes. Për te zotet e shtëpisë do te mungojnë ne kete ndeshje Rojs, Shmelzer, Guerrero, Rode e Durm, ndërsa Zinedin Zidan nuk do te ketë shërbimet e Benzema, Marcelo Kovacic ndërsa ne dyshim shihet Toni Kros dhe Hernandez.

Ne takimin tjetër te ketij grupi, Totenhem udhëton drejt Nikosia ne ndeshjen me Apoel. Manchester City i Pep Guardioles kerkon tre pike te tjera teksa pret ne Etihad skuadrën me te cilën ndan vendin e pare ne grupin F, Shaktar Donjeck. Kompany, Mandy dhe Gundogan janë tre mungesat e te ashtuquajturve qytetareve, ndërsa ne kampin kundërshtar Kritsov, Malyshev dhe kapiteni Srna i pezulluar per doping. Ne San Paolo, Napoli kërkon tre piket e para kundër Fejenord.

Per italianet do te ishte i tepërt nje tjetër dështim, ndërsa tekniku Sari ka bere te ditur se nuk do te kete asnje surprize ne formacion teksa do ta nise kete sfide me te gjithë titullarët, përfshire treshen sulmuese Insigne, Mertens, Callejon. Nje tjetër sfide interesante paraqitet ajo ne Moskë mes Spartakut dhe Liverpul ne grupin E, ne te cilin te gjitha skuadrat kane nga 1 pike. Ruset kane nje mal me mungesa, ndërsa ne dyshim është dhe talenti holandez Promes. Ne te kundërt, tekniku Jurgen Klop ne kete sfide te vështire nuk do te ketë shërbimet e Gomez Lallana dhe Klain.

Ne sfidën tjetër ne Ramon Sanchez, Pizuan Sevillja kërkon fitoren e pare kundër Mariborit. Ne grupin e fundit, ate G, Beshiktash kërkon te çimentoje vendin e pare teksa pret ne shtëpi Lajpcig. Per gjermanet, dyshim i madh janë dy emrat potente Kampl dhe Keita, ndërsa per turqit Adriano. Nga ana tjetër, Monako sfidon Porton me te vetmen mungese, portierin kryesor Subasic. Ne tring te apsionuarit e futbollit do te kenë mundësi te ndjekin 4 sfidat kryesore, ndërsa nje kanal i është dedikuar te gjitha rasteve dhe golave ne 8 takimet e mbrëmjes se sotme.