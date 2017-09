Sezoni i ri i Uefa Champions League ne platformën Tring nis menjëherë me supersfida qe premtojnë emocione dhe spektakël. Qe ne javën e pare te fazës ne grupeve ne Kamp Nou, Barcelona e Mesit sfidon Juventus te nje tjetër argjentinasi Dybala, por me zonjen e vjetër qe i duhet te luftoje pa dy lojtare fondamentale Kielini dhe Manxhukic.

Pas nje fillimi mbrëselenes te kampionatit me tre fitore radhazi, zonja e vjetër kërkon ta nise me këmbe te mbare edhe turneun me prestigjioz ne boten e futbollit. Por ketë here per skuadrën e Alegrit nuk do te jete aspak e lehte pasi kundërshtaret te udhëhequr nga Mesi e Suarez kërkojnë hakmarrjen per ate eliminim ne çerekfinale sezonin e kaluar.

Për katalanasit mungon Dinje dhe Paco Alacare, por është i grumbulluar Sergi Roberto. Ne kampin kundërshtar, dhimbje koke per Alegrin qe përveç Kuadrado te skualifikuar nuk ka ne dispozicion edhe Kedira, Markisio, Pjaca dhe Howedes. Dyshja e qendrës se mbrojtjes do te formohet nga Rugani Benatia, ndërsa Sturaro zëvendëson Manxhukic. Pavarësisht mungesave ne nje supersfide, Alegri ka bere te ditur se objektivi kryesor i Juventus është kalimi i grupit D.

Nga ana tjetër, tekniku Valverde ka beret e ditur se ne skuadër është dëshira per hakmarrje, pasi djeg akoma eliminimi i sezonit te kaluar, edhe pse ka theksuar se frika me e madhe per Juventus është qëndrueshmëria e tyre. Ne takimin tjetër te këtij grupi Olimpiakos i Besnik Hasit pret ne shtëpi Sportingun e Lisbonës.

Nje tjeter përballje interesante paraqitet ajo ne grupin C, ne Olimpiko mes Romes dhe Atletikos se Madridit. Pas Shik akoma i pamundur, tekniku De Francesko i ka besuar ne te djathte te sulmit Defrel, i cili i bashkëngjitet Perotit dhe Edin Xheko. Huan Hesus do te beje dyshen e qendrës ne prapavije me Manolas, ndërsa nga krahët Brunos Peres dhe Kolarov. Përveç shik mungojnë edhe Emerson e Nura. Ne anën tjetër tekniku Simeone ka rikuperuar Huan Fran, ndërsa per dyshen sulmuese ka vendosur Grizman Korrea.

Sfida tjetër e këtij grupi është ajo ne Stamord Brixh mes Chelsea dhe Qarabag te Ansi Agollit. Ne grupin B Bayern i Karlo Ancelotit kërkon te lere pas ate humbje ne kampionat duke e nisur me këmbe te mbare champions kundër Anderleht. E vetmja mungese per bavarezet Vidal i pezulluar.

Ndërkohe Paris Sg i treshes fantastike tashme Neymar-Mbape-Cavai, por pa Di Maria dhe Pastore udhëton ne Gllasgou ku do te përballet me Celltik.

Ne grupin B Taulant Xhaka dhe ekipi i tij Bazel ka nje mision te vështire, teksa do te sfidojnë ne Old Traford, Manchester United te Hoze Murinjos. Ndërkohe ne Da Luz, Benfika pret Cska e Moskës.

Platforma Tring do te transmetoje sonte katër ndeshjet kryesore, ndërsa nje kanal i është dedikuar te gjitha golave dhe rasteve ne 8 takimet e mbrëmjes. Para dhe pas sfidave, emisioni kushtuar Uefa Champions League ku do te analizohen ne mënyre te detajuar te gjitha takimet e para te fazës ne grupe.