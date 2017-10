Dy shqiptarë dyshohet se janë ekzekutorët e avokatit të njohur penalist grek, 52-vjeçarit Mihalis Zafiropulos.

Krimi qe tronditi Athinën ndodhi dje në mbrëmje brenda në zyrën e juristit.

Policia sqaroi se dy persona hynë në ambientet e brendshme, duke thënë se ishin klientë të tij dhe se kishin lënë takim me avokatin. Ata janë mbyllur në zyrë me të, por pas pak minutash e kanë ekzekutuar me një plumb në kraharor.

Dëshmitarë të ngjarjes i treguan hetuesve se dy autorët e vrasjes janë të huaj, nga një vend fqinj, por dyshimet më të mëdha janë për dy shqiptarë.

Policia ndërkohë ka ngritur disa pista të lidhura me çështjet penale që ka pasur avokati në ngarkim.

Provat më të forta e lidhin krimin me çështjen “Energa Hellas Power”. Tre vjet më parë, ortaku i avokatit Zafiropulo, Jorgos Andonopulos, i shpëtoi një atentati me armë, krim për të cilin u arrestuan dy shqiptarët Arbër Bako dhe Olti Dulce.

Sipas policisë, ata ishin paguar 100 mijë euro për vrasjen, nga përfaqësuesi i kompanisë Energa Hellas Poëer, Aristides Floros, i dënuar më pas me 21 vjet burg.

Policia Greke ka përforcuar kontrollet dhe ka pajisur pikat e kalimit kufitar me identikitin e dy autorëve, pasi dyshohet se vrasësit mund të tentojnë të kalojnë kufirin.