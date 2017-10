Bashkia e Tiranës pritet te ndërmarre nje nisme per te rritur me tej sigurinë ne kryeqytet, atë te policimit ne komunitet. Gjate nje aktiviteti ku shpërndau licencat e administratoreve te pallateve, Erjon Veliaj tha se është ne bisedim me ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj per te zbatuar këtë nisem, e cila parashikon ngritjen e 24 komisariateve ne Tiranë. Qëllimi është qe çdo njësi administrative te ketë nje komisariat, i cili do te ketë si fokus te punës, zgjidhjen e problematikave te qytetareve ne drejtim te sigurisë dhe rendit.