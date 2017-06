Parlamenti është mbledhur per te dytën here ne sesion te jashtëzakonshëm per te realizuar ngritjen e organeve te vetingut. Seanca e paradites ishte e shkurtër dhe vetëm plotësoi numrin e deputeteve ne komisionin e posaçëm qe përzgjedh anëtaret e Komisionit te Posaçëm te kualifikimit dhe komisioneret publikes.

Pas këtij momenti ne kryesine e kuvendit u mblodh komisioni i posaçëm, i cili votoi 12 anëtaret e komisionit te posaçëm te kualifikimit dhe komisioneret publike. Tashme te 27 njerëzit qe per 9 vitet e ardhshme do te bëjnë vetingun e gjyqtareve dhe prokuroreve jane përcaktuar dhe pritet vetëm seanca e orës 14.00 per te miratuar zyrtarisht ngritjen e organeve te vetingut.