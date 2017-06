Kanë dalë tashmë rezultatet e zgjedhjeve elektorale në Britani. Me rreth 43 % të votave, konservatorët e Theresa May kanë dalë partia e parë, por ata nuk mund të marrin dot shumicën parlamentare.

Konservatorët humbën mbi dhjetë vende në Parlament, krahasuar me parlamentin paraardhës, ku mes humbësve, ishin edhe pesë ministra të qeverisë May, të cilët nuk arritën të mbanin vendin e tyre në Parlament.

Ky rezultat përcaktohet si një poshtërim për kryeministren aktuale, Theresa May, e cila thirri këto zgjedhje për të forcuar pozitat e saj në bisedimet me BE-në, në lidhje me BREXIT.