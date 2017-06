Kreu i LSI-së, Petrit Vasili, ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të PS-së, Edi Ramës, duke thënë se ky i fundit e ka mbushur vendin me drogë.

“Rama i do gjërat t’i ketë vetëm. E pati policinë të gjithën vetëm dhe e mbyti Shqipërinë me drogë. Po ta kishte vetëm të gjithë qeverinë, do ta hidhte Shqipërinë në greminë”, ka thënë Vasili në reagimin e tij.