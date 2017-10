Meteorologët kanë paralajmëruar se një uragan më i fuqishëm se Ophelia do të godasë Britaninë këtë fundjavë. Parashikohet se uragani Brian do të sjellë erëra me shpejtësi 112 km/h dhe shira që mund të shkaktojnë dëme të mëdha.

Para disa ditësh, ishujt irlandezë dhe britanikë u goditën nga stuhia ‘Ophelia’ e cila la pas 3 viktima, por tani është shënjestruar Atlantiku. 360 mijë banorë kanë mbetur pa energji elektrike në Irlandë për shkak të uraganit.

Ky ndryshim klimatik mendohet se do krijohet në Atlantik, duke sjellë stuhinë e dytë në Britani për këtë sezon. Vendet më të prekura do të jenë qytetet e Anglisë jugore e Uellsi.

Erërat mund të sjellin kaos në lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve, pasi mund të rrëzohen pemë dhe shtylla telefonike. Ne këto kushte autoritetet sugjerojnë që njerëzit të qëndrojnë në ambiente të mbyllura të shtunën.